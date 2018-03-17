درك سطات يفكك عصابة "الفراقشية" بأولاد سعيد

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، اليوم السبت، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، من بينهم أفراد لهم سوابق قضائية في السرقة، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، للاشتباه في تكوينهم عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأبقار باستعمال ناقلة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن تفكيك عصابة "الفراقشية"، جاء إثر دورية ليلية تطهيرية لدرك أولاد سعيد أوقفت سيارة كانت تحمل بقرتين مشكوك في أمرهما، وبعد محاصرة المشتبه فيهم بأسئلة حول مصدر البقرتين، ظهر على بعضهم الارتباك والتناقض في التصريحات؛ ما جعل عناصر الدرك تحجز السيارة والبقرتين، وتجري تفتيشا في منزل أحد الموقوفين أسفر عن حجز ثلاث بقرات إضافية.

وزادت المصادر ذاتها أن أحد المواطنين تقدّم صباح اليوم الموالي بشكاية لدى الدرك، يبسط فيها تعرّضه لسرقة بقرتين تعرّف عليهما بعد عرض 5 بقرات عليه من قبل عناصر الدرك، في حين لم يتم التعرف بعد على مالك أو مالكي البقرات الثلاث التي جرى وضعهما في المحجز بأولاد سعيد.

مصادرنا كشفت أن المشتبه فيهم ينحدرون من أولاد سعيد وسطات وسيدي بنور، موردة أنه جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية التي مدّدت مرّة واحدة، من أجل تعميق البحث معهم وعرضهم على الوكيل العام بمحكمة سطات للنظر في صك الاتهام الموجه إلى كل واحد منهم.