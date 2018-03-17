اختفاء فتاة قاصر يجر سوريا إلى التحقيق بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

فتحت مصالح الشرطة القضائية للدائرة الأمنية الزهور، التابعة لولاية أمن فاس، تحقيقا في شأن شكاية تقدمت بها والدة فتاة، تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بحي عوينات الحجاج بفاس، تتهم من خلالها تاجرا لمواد العطور والتجميل يحمل الجنسية السورية، ويكتري محلا تجاريا بحي القدس، بالضلوع في اختفاء ابنتها القاصر، التي غابت عن بيت عائلتها قبل أسبوعين.

وأكدت مصادر هسبريس أن العناصر الأمنية داهمت، على إثر هذه الشكاية، الشقة السكنية التي يكتريها المعني بالأمر في حي القدس واقتادته، بعد تفتيشها اليوم السبت، إلى مقر الدائرة الأمنية الزهور واستمعت إليه في شأن الاتهامات الموجهة إليه.

وأوردت المصادر ذاتها أن المشتكى به أنكر أية علاقة له باختفاء الفتاة، التي ذكر أنها زارته بمحله التجاري قبل اختفائها، رفقة صديقة لها، وطلبت منه الاحتفاظ بحقيبة لها على أن تعود لها بعد الاستحمام، دون أن تفعل ذلك.

وعلمت هسبريس أن المصالح الأمنية استمعت، أيضا، إلى صديقة الفتاة في شأن هذه الشكاية، كما أفرجت عن المشتبه فيه بعد التحقيق معه لساعات.