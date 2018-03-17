24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:3312:4116:0118:4019:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)

  2. ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق (5.00)

  3. بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين (5.00)

  4. الهيني يسجل نيابته عن الصحافي المهدوي (5.00)

  5. "حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اختفاء فتاة قاصر يجر سوريا إلى التحقيق بفاس

اختفاء فتاة قاصر يجر سوريا إلى التحقيق بفاس

اختفاء فتاة قاصر يجر سوريا إلى التحقيق بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 17 مارس 2018 - 22:03

فتحت مصالح الشرطة القضائية للدائرة الأمنية الزهور، التابعة لولاية أمن فاس، تحقيقا في شأن شكاية تقدمت بها والدة فتاة، تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بحي عوينات الحجاج بفاس، تتهم من خلالها تاجرا لمواد العطور والتجميل يحمل الجنسية السورية، ويكتري محلا تجاريا بحي القدس، بالضلوع في اختفاء ابنتها القاصر، التي غابت عن بيت عائلتها قبل أسبوعين.

وأكدت مصادر هسبريس أن العناصر الأمنية داهمت، على إثر هذه الشكاية، الشقة السكنية التي يكتريها المعني بالأمر في حي القدس واقتادته، بعد تفتيشها اليوم السبت، إلى مقر الدائرة الأمنية الزهور واستمعت إليه في شأن الاتهامات الموجهة إليه.

وأوردت المصادر ذاتها أن المشتكى به أنكر أية علاقة له باختفاء الفتاة، التي ذكر أنها زارته بمحله التجاري قبل اختفائها، رفقة صديقة لها، وطلبت منه الاحتفاظ بحقيبة لها على أن تعود لها بعد الاستحمام، دون أن تفعل ذلك.

وعلمت هسبريس أن المصالح الأمنية استمعت، أيضا، إلى صديقة الفتاة في شأن هذه الشكاية، كما أفرجت عن المشتبه فيه بعد التحقيق معه لساعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فاسي السبت 17 مارس 2018 - 22:38
السوريين اسوا من الافارقة لا ياتي منهم سوى المشاكل وحتى المغاربة الله يهديهوم متبقاوش تيقو فمن ولى وخصوصا الاجانب المخزن فتح علينا ابواب جهنم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.