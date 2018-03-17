مصرع ستة أشخاص حرقا في حادثة سير بمدخل مدينة أكادير

هسبريس من أكادير

خلف حادث احتراق شاحنة من الحجم الكبير، اليوم السبت بالطريق السيار مراكش أكادير، مصرع ستة أشخاص على الأقل وجرح آخرين؛ وذلك عند محطة الأداء في منطقة أمسكرود بمدخل أكادير.

وأورد شهود عيان أن سائق الشاحنة المحترقة أطلق المنبه عندما اكتشف غياب الفرامل بالمنحدر القريب من محطة الأداء حيث اصطدمت بعدة سيارات خفيفة اصطدمت بدورها بشاحنة أخرى، قبل أن تندلع النيران في الشاحنة الأولى.

واستنفرت الحادثة مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، وحل والي جهة سوس ماسة شخصيا بعين المكان، وتم فتح تحقيق من أجل الوصول إلى أسباب الحادثة وظروفها.

السلطات المحلية لعمالة أكادير -إداوتنان، أكدت بدورها مصرع 6 أشخاص، حسب حصيلة أولية، في حادثة سير وقعت بالنقطة الكليومترية 414 على الطريق السيار بين أكادير ومراكش على مستوى جماعة أمسكروض.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادثة وقعت عقب اصطدام شاحنتين كانتا تسيران في نفس الاتجاه نتج عنه اشتعال النيران في حمولة إحداهما وتدفقها بقارعة الطريق السيار، لتمتد النيران إلى سيارتين خفيفتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، الأمر الذي نجم عنه وفاة الضحايا الست حرقا.

وأضاف أنه فور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية بالإضافة إلى المصالح التقنية المختصة، لإخماد الحريق واتخاذ التدابير اللازمة.

وخلص المصدر إلى أنه قد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.