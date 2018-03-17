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الرئيسية | حوادث | مصرع ستة أشخاص حرقا في حادثة سير بمدخل مدينة أكادير

مصرع ستة أشخاص حرقا في حادثة سير بمدخل مدينة أكادير

مصرع ستة أشخاص حرقا في حادثة سير بمدخل مدينة أكادير
هسبريس من أكادير
السبت 17 مارس 2018 - 14:40

خلف حادث احتراق شاحنة من الحجم الكبير، اليوم السبت بالطريق السيار مراكش أكادير، مصرع ستة أشخاص على الأقل وجرح آخرين؛ وذلك عند محطة الأداء في منطقة أمسكرود بمدخل أكادير.

وأورد شهود عيان أن سائق الشاحنة المحترقة أطلق المنبه عندما اكتشف غياب الفرامل بالمنحدر القريب من محطة الأداء حيث اصطدمت بعدة سيارات خفيفة اصطدمت بدورها بشاحنة أخرى، قبل أن تندلع النيران في الشاحنة الأولى.

واستنفرت الحادثة مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، وحل والي جهة سوس ماسة شخصيا بعين المكان، وتم فتح تحقيق من أجل الوصول إلى أسباب الحادثة وظروفها.

السلطات المحلية لعمالة أكادير -إداوتنان، أكدت بدورها مصرع 6 أشخاص، حسب حصيلة أولية، في حادثة سير وقعت بالنقطة الكليومترية 414 على الطريق السيار بين أكادير ومراكش على مستوى جماعة أمسكروض.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادثة وقعت عقب اصطدام شاحنتين كانتا تسيران في نفس الاتجاه نتج عنه اشتعال النيران في حمولة إحداهما وتدفقها بقارعة الطريق السيار، لتمتد النيران إلى سيارتين خفيفتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، الأمر الذي نجم عنه وفاة الضحايا الست حرقا.

وأضاف أنه فور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية بالإضافة إلى المصالح التقنية المختصة، لإخماد الحريق واتخاذ التدابير اللازمة.

وخلص المصدر إلى أنه قد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ان لله وان اليه راجعون السبت 17 مارس 2018 - 14:50
ان لله وان اليه راجعون . قدر الله وما شاء الله فعل
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2 - hicham السبت 17 مارس 2018 - 14:50
لا حول ولا قوة الا بالله ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله يرحمهم و يصبر عائلتم
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3 - ويسخديجة السبت 17 مارس 2018 - 14:51
الله يرحم الموتى و يلهم دويهم الصبر،نقطة سوداء الطريق السيار بأكادير،يجب منع جميع الشاحنات خصوصا المحملة من ولوج الطريق السيار خصوصا بأكادير، دائما ما يكونون أسباب الحوادث، الله يكتب علينا مكاتب الخير يا رب.رحم الله الموتى
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4 - آسفي السبت 17 مارس 2018 - 14:51
ياربي سلامة أن لله وأن إليه راجعون
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5 - khaald السبت 17 مارس 2018 - 14:52
انا لله وانا اليه راجعون رحمهم الله تعالى واسكنهم فسيح جناته. والله حرب طرق تطورت إلى ماهو أخطر مثل اندلاع النيران ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تعازينا لأهلهم
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6 - شعيب السبت 17 مارس 2018 - 14:53
لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمهم برحمته الواسعة.
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7 - متتبعة السبت 17 مارس 2018 - 14:54
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. .انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لنا ولهم. ..نقطة خطيرة كنت السنة الفارطة شاهدة علي حادثة مأساوية في نفس المكان قرب محطة الأداء امسكرود. ..الله يصبر أهلهم
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8 - hinni السبت 17 مارس 2018 - 14:54
فقط ما اتذكره انا. هذا الحادث الرابع في نفس النقطة الكيلومترية في امسكرود الذي يحترق فيه شاحنات او سيارات
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9 - يونس السبت 17 مارس 2018 - 14:55
هاد الطريق السيار كارتة واش ا عباد الله 14 كيلومتر منحدر راه بزاف على الشاحنات او حافلات خا اعادة نظر في هاد طريق لي كات عرف مثل هاد مرات عديدة.انا بعدا كات خلعني هاد طريق
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10 - محمد السبت 17 مارس 2018 - 14:56
لا حول ولا قوة الا بالله
وبدلو بلاصت البياج الله ينزل عليكم الغضب
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11 - مغتربة السبت 17 مارس 2018 - 14:57
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يكون فعوان عائلاتهم
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12 - mouna السبت 17 مارس 2018 - 14:57
الله يرحم جميع الضحايا والله يشافي المصابين والله اصبر عائلتهم ومزيدا من الحدر وقليلا من الاستهتار بحيت كان على سائق الشاحنة التاكد من سلامة المركبة قبل الانطلاق
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13 - NOUMRI السبت 17 مارس 2018 - 15:00
اللهم أرحمهم و إغفر لهم و أظخلهم فسيح جنانك و ارزق أهلهم الصبر و السلوان مرة أخرى نفس الكارتة تعاد في نفس المكان و بنفس الطريقة
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14 - طالب مغربي السبت 17 مارس 2018 - 15:01
اللهم ارحمهم جميعا
تحية تقدير الى السلطات
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15 - said السبت 17 مارس 2018 - 15:02
لايجب دفع الرشوة في الفحص التقني للسيارات لان سلامة الشخص تبدء بسلامة المركبة التي يقودها ولله يرحم الجميع انا لله وانا اليه راجعون
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