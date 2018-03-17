24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:33
|12:41
|16:01
|18:40
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الهاكا" توقف بث برنامج إذاعي بسبب "جواب داعية"
- احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية
- المغاربة يفضلون التأمين على الحياة أكثر من حوادث الشغل والسيارات
- محاولة اعتداء تستهدف القنصل السنغالي في مدريد
- ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق
احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)
ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق (5.00)
بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين (5.00)
- متولي يعتذر: ليس من أخْلاقي الإسَاءة لجامعة الكرة والمدرب رونار - (65)
- مصرع ستة أشخاص حرقا في حادثة سير بمدخل مدينة أكادير - (53)
- رصيف الصحافة: أصدقاء بنكيران الأوفياء يتقلصون إلى 5 "إخوان" - (52)
- احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية - (51)
- "الهاكا" توقف بث برنامج إذاعي بسبب "جواب داعية" - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نهر "أم الربيع" يلفظ جثة غريق ناحية البروج
لفظ نهر أم الربيع، اليوم السبت، جثة شاب عشريني على مستوى دوار قصر علي بن حمّادي، بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد عامر، دائرة البروج ببني مسكين الشرقية إقليم سطات، بعدما كان قد اختفى عن الأنظار لما يفوق 5 أيام.
وحسب مصادر هسبريس فإن جثة الهالك "ر.ص"، المزداد سنة 1993 بجماعة أولاد عامر، اكتشفها أحد المواطنين وهي تطفو على مياه نهر أم الربيع، على مستوى دوار قصر علي بن حمّادي بجماعة أولاد عامر، على بعد 7 كيلومترات من دوار العبادلة، حيث جرفت المياه الضحية يوم الاثنين الماضي.
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الوقاية المدنية بالبروج وفرقة غطس من سطات باشرتا البحث بأماكن مختلفة من نهر أم الربيع، إلا أن ضعف الروية لتعكر مياه النهر، بسبب الأمطار التي عرفتها المنطقة، حال دون العثور على الجثة، إلى أن لفظها النهر اليوم السبت.
الحادث استدعى انتقال ممثل عن سلطات بني مسكين الشرقية وعناصر من درك البروج إلى المكان، حيث استأنفت الأخيرة بحثها في الموضوع، لتحديد ظروف غرق الشاب، الذي أفادت المصادر ذاتها بأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة بسطات.