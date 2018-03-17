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الرئيسية | حوادث | نهر "أم الربيع" يلفظ جثة غريق ناحية البروج

نهر "أم الربيع" يلفظ جثة غريق ناحية البروج

نهر "أم الربيع" يلفظ جثة غريق ناحية البروج
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 17 مارس 2018 - 16:05

لفظ نهر أم الربيع، اليوم السبت، جثة شاب عشريني على مستوى دوار قصر علي بن حمّادي، بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد عامر، دائرة البروج ببني مسكين الشرقية إقليم سطات، بعدما كان قد اختفى عن الأنظار لما يفوق 5 أيام.

وحسب مصادر هسبريس فإن جثة الهالك "ر.ص"، المزداد سنة 1993 بجماعة أولاد عامر، اكتشفها أحد المواطنين وهي تطفو على مياه نهر أم الربيع، على مستوى دوار قصر علي بن حمّادي بجماعة أولاد عامر، على بعد 7 كيلومترات من دوار العبادلة، حيث جرفت المياه الضحية يوم الاثنين الماضي.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الوقاية المدنية بالبروج وفرقة غطس من سطات باشرتا البحث بأماكن مختلفة من نهر أم الربيع، إلا أن ضعف الروية لتعكر مياه النهر، بسبب الأمطار التي عرفتها المنطقة، حال دون العثور على الجثة، إلى أن لفظها النهر اليوم السبت.

الحادث استدعى انتقال ممثل عن سلطات بني مسكين الشرقية وعناصر من درك البروج إلى المكان، حيث استأنفت الأخيرة بحثها في الموضوع، لتحديد ظروف غرق الشاب، الذي أفادت المصادر ذاتها بأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة بسطات.

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