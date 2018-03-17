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حريق "سوق الثلاثاء" يلتهم 200 محل تجاري
السبت 17 مارس 2018 - 15:40
أفادت السلطات المحلية لعمالة إنزكان – آيت ملول بأنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع، ليلة أمس الجمعة، في سوق الثلاثاء، الواقع بمركز جماعة إنزكان، بعد أن أتى على حوالي 200 محل تجاري، دون تسجيل خسائر بشرية.
وتمت، وفق المصدر عينه، تعبئة جميع المعدات والآليات اللازمة لإخماد الحريق الذي اندلع حوالي الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس الجمعة، بهذا السوق الذي يضم حوالي 2500 محل تجاري.
وتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وأسباب اندلاع الحريق.