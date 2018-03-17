مصدر أمني يرد على مزاعم "تهمة الاختطاف"

هسبريس من الرباط

في تعليق على مقال لهسبريس تحت عنوان "العدل والإحسان تتبرأ من عنف جرادة وبناجح يعلن حالة اختطاف"، نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، هذه الاتهامات الأخيرة التي اعتبرها "مشوبة بالتضليل وبتحريف الوقائع..وتنهل من قاموس لا يضبط المصطلحات والمفردات القانونية".

وردا على مزاعم الاختطاف، أوضح المصدر ذاته أن جرائم الاختطاف التي تحدثت عنها "الجماعة" ليست من "جرائم الصفة"، وأنه لا يمكن تصور ارتكابها من طرف الموظفين العموميين وأعوان السلطة المذكورين في المادة 225 من القانون الجنائي، إلا عندما "ترتكب لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية"؛ وذلك حسب منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

واستطرد المصدر ذاته بأن "الاستماع إلى شخص وإخضاعه لإجراءات البحث في مقر عمومي وبناية أمنية تخضع لمجهر المراقبة الإدارية والقضائية لا يمكن توصيفه بـ"الاختطاف" كما يدعي ذلك البعض زيفا وتجاوزا للحقيقة"، وزاد: "كما لا يمكن اعتبار إجراء من الإجراءات المسطرية مشجبا أو مطية لتصريف رسائل بعيدة عن نطاقها القانوني والإجرائي".

وختم المصدر ذاته بأن "مصالح الأمن حريصة على تطبيق القانون في حق جميع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية خلاف مع التشريعات سارية المفعول، وكذا الأفراد المشتبه في ارتكابهم لأفعال تقع تحت طائلة التجريم، وأن اختصاصاتها وصلاحياتها في هذا الإطار تخضع لعدة مستويات من الرقابة المحددة قانونا"، داحضا في المقابل جميع الاتهامات والادعاءات "التي حاولت تصوير وتقديم الاستماع لشخص على خلفية أحداث جرادة على أنه "اختطاف"".