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الرئيسية | حوادث | جريمة اغتصاب في إسبانيا تقود مغربيا إلى السجن

جريمة اغتصاب في إسبانيا تقود مغربيا إلى السجن

جريمة اغتصاب في إسبانيا تقود مغربيا إلى السجن
مُتابعة من خالد ملوك
الأحد 18 مارس 2018 - 09:20

أمر قاضي الغرفة الثانية بمحكمة مدينة تراغونا، الواقعة بالساحل الجنوبي لإقليم كتالونيا الإسباني، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق مهاجر مغربي كان قد اتهم، قبل أربع سنوات، باغتصاب صديقته.

ووفق ما جاء في منطوق الحكم النهائي فإنه يُمنع على الجاني الاقتراب من الضحية أو التواصل معها لمدة 10 سنوات فور مغادرته السجن، مشيرا إلى أن المعتقل سيخضع لتدابير المراقبة طيلة فترة الاعتقال وسيلزم بالمشاركة في برامج حول التربية الجنسية.

وتبعا للمصدر ذاته فإن الموقوف مطالب بتقديم تعويض مادي بقيمة 10 آلاف أورو لصالح الضحية، في إطار ما يعرف قانونيا بالمسؤولية المدنية، مبرزا في المنحى ذاته أنه يعيش فوق التراب الإسباني بطريقة غير قانونية، وأنه "سيطرد إلى بلده الأصلي فور استكمال عقوبته الحبسية".

صحيفة "دياريو دي تراغونا" الإسبانية قالت إن الشاب المغربي توجه إلى مقر إقامة صديقته ببلدية "Torreforta"، وبينما كانا يشاهدان التلفاز في غرفة الطعام قام بإمساكها بالقوة وبدأ في تقبيلها ولمس أعضاء حساسة من جسدها، قبل أن يقوم بخلع ملابسها والاعتداء عليها جنسيا.

وأضافت الصحيفة أن الضحية حاولت مقاومة الجاني بشتى الطرق، قبل أن تشرع في الصراخ طلبا للمساعدة، مردفة بأن "الفاعل لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، في حين قامت المعتدى عليها بإشعار عناصر الشرطة التي ألقت القبض عليه في منطقة غير بعيدة عن مكان وقوع الجريمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ الأحد 18 مارس 2018 - 09:49
اقضي اجازتي السنوية كل عام باوروبا واتردد على دول فرنسا وبلجيكا واسبانيا.وما لاحظته وانا لا اعمم ان جل المهاجرين المغاربة باسبانيا لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع الاوروبي .اغلبيتهم عزاب ومنحدرين من اوساط قروية بالمغرب جاءوا الى اوروبا على الارجح بطريقة غير شرعية او كسروا مدة التاشيرة.مستواهم الدراسي محدود جدا .حتى طريقة لباسهم واسلوب تحاورهم بداءية.بخلاف الجالية المغربية بالدول الاخرى .فلا ضير اذن ان نسمع بمثل هكدا حوادث من مغاربة البلد الايبيري المشكور بالمناسبة لانه يتحمل حماقات مواطنينا هناك
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