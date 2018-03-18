24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:3212:4116:0218:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين (5.00)

  2. أهالي سوس يشْكون الرُّحل .. اختطاف وقتل واعتداء على الممتلكات (5.00)

  3. الدخيل: البوليساريو تُراهنُ على "ثورة" .. وهذه أخطاء المغرب (5.00)

  4. درك سطات يفكك عصابة "الفراقشية" بأولاد سعيد (5.00)

  5. من سيرة ابن الجبال .. وهوى بسلهامه كخيمة ساقطة من السماء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قاصرون مغاربة يتوجهون أسفل شاحنتين إلى إسبانيا

قاصرون مغاربة يتوجهون أسفل شاحنتين إلى إسبانيا

قاصرون مغاربة يتوجهون أسفل شاحنتين إلى إسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الأحد 18 مارس 2018 - 09:35

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية المرابطة بميناء ثغر سبتة من العثور على 4 قاصرين مغاربة مخبئين أسفل شاحنتين كانتا متجهتين إلى ميناء الجزيرة الخضراء.

وأسفرت عملية التفتيش الروتينية التي تقوم بها عناصر الأمن عن ضبط المختبئين بالقرب من محوري شاحنتين مركونتين داخل فضاء الميناء، بعدما كانوا ينوون التسلل إلى تراب الجزيرة الإيبيرية عبر سفينة مخصصة لنقل السلع.

مصادر أمنية أكدت، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، أن أعمار هؤلاء القاصرين تتراوح ما بين 13 و16 سنة، يتسكعون في شوارع سبتة ويرفضون دخول مراكز الإيواء المخصصة لهم، في انتظار فرصة العبور إلى الضفة المتوسطية الأخرى بطرق غير نظامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.