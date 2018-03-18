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كُتّاب وآراء
قاصرون مغاربة يتوجهون أسفل شاحنتين إلى إسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية المرابطة بميناء ثغر سبتة من العثور على 4 قاصرين مغاربة مخبئين أسفل شاحنتين كانتا متجهتين إلى ميناء الجزيرة الخضراء.
وأسفرت عملية التفتيش الروتينية التي تقوم بها عناصر الأمن عن ضبط المختبئين بالقرب من محوري شاحنتين مركونتين داخل فضاء الميناء، بعدما كانوا ينوون التسلل إلى تراب الجزيرة الإيبيرية عبر سفينة مخصصة لنقل السلع.
مصادر أمنية أكدت، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، أن أعمار هؤلاء القاصرين تتراوح ما بين 13 و16 سنة، يتسكعون في شوارع سبتة ويرفضون دخول مراكز الإيواء المخصصة لهم، في انتظار فرصة العبور إلى الضفة المتوسطية الأخرى بطرق غير نظامية.