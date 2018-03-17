حريق يصيب نزلاء باختناقات في سجن آيت ملول

هسبريس من الرباط

أصيب 7 نزلاء في سجن آيت ملول باختناقات جراء حريق شب، مساء اليوم السبت، في إحدى زنازن المؤسسة الكائنة بجماعة القليعة، على بعد 7 كيلومترات من مدينة بيوكرى.

ووفق مصدر محلي، صرح لهسبريس، فإن سبب النيران يعود إلى تماس كهربائي، بينما إخمادها تم من خلال الاستعانة بتجهيزات سجن آيت ملول.

وأضاف المصدر نفسه: "الاختناقات الخفيفة استدعت تقديم الإسعافات الضرورية في المصحة السجنية، بينما نزيلان اثنان نقلا إلى مستشفى الحسن الثاني في أكادير".