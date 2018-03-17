24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:33
|12:41
|16:01
|18:40
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية
- ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق
- مسؤول إفريقي يكشف ترتيبات انضمام المغرب إلى مجموعة "سيدياو"
- متحف الأزياء بالكوت ديفوار
- المرحاض بوصفه منصة أيديولوجية وجنسية
احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)
ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق (5.00)
بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين (5.00)
"حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط (5.00)
- مصرع ستة أشخاص حرقا في حادثة سير بمدخل مدينة أكادير - (98)
- المرابط: المساواة في الإرث تتماشى مع مقاصد الدين الإسلامي - (94)
- احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية - (56)
- بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين - (51)
- شرطة البيضاء تستدعي متولي بعد شكاية رونار - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حريق يصيب نزلاء باختناقات في سجن آيت ملول
أصيب 7 نزلاء في سجن آيت ملول باختناقات جراء حريق شب، مساء اليوم السبت، في إحدى زنازن المؤسسة الكائنة بجماعة القليعة، على بعد 7 كيلومترات من مدينة بيوكرى.
ووفق مصدر محلي، صرح لهسبريس، فإن سبب النيران يعود إلى تماس كهربائي، بينما إخمادها تم من خلال الاستعانة بتجهيزات سجن آيت ملول.
وأضاف المصدر نفسه: "الاختناقات الخفيفة استدعت تقديم الإسعافات الضرورية في المصحة السجنية، بينما نزيلان اثنان نقلا إلى مستشفى الحسن الثاني في أكادير".