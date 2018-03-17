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الرئيسية | حوادث | حريق يصيب نزلاء باختناقات في سجن آيت ملول

حريق يصيب نزلاء باختناقات في سجن آيت ملول

حريق يصيب نزلاء باختناقات في سجن آيت ملول
هسبريس من الرباط
السبت 17 مارس 2018 - 22:28

أصيب 7 نزلاء في سجن آيت ملول باختناقات جراء حريق شب، مساء اليوم السبت، في إحدى زنازن المؤسسة الكائنة بجماعة القليعة، على بعد 7 كيلومترات من مدينة بيوكرى.

ووفق مصدر محلي، صرح لهسبريس، فإن سبب النيران يعود إلى تماس كهربائي، بينما إخمادها تم من خلال الاستعانة بتجهيزات سجن آيت ملول.

وأضاف المصدر نفسه: "الاختناقات الخفيفة استدعت تقديم الإسعافات الضرورية في المصحة السجنية، بينما نزيلان اثنان نقلا إلى مستشفى الحسن الثاني في أكادير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Younes-Painter السبت 17 مارس 2018 - 22:41
يا ربي السلامة اش هاد شي كايوقع فاكادير. فمدة 24 ساعة. حريق فمحطة الطريق السيار و احتراق سوق انزكان و دابا حريق فسجن ايت ملول. الله يلف بنا
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2 - Hassan السبت 17 مارس 2018 - 22:44
حريق في سوق إنزكان حريق في لوطوروت بين أكادير و مراكش حريق في سجن آيت ملول. هذه إشارات من السماء معناها حرقو خويو لبلاد راه راه ماكاين والو، أرض الله واسعة
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