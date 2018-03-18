السرقة تحت التهديد تقود إلى اعتقالات بتيكوين

هسبريس من أكادير

أحالت مصالح مفوضية الشرطة بتيكوين، السبت، على النيابة المختصة، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة، إثر تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر أمني، فقد أوقفت مصالح الشرطة المشتبه بهم الثلاثة، الخميس، في عمليتين منفصلتين، متلبسين بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض؛ إذ تم ضبط اثنين منهم بحي تليلا، وهما يستوليان على حقيبة سيدة بعد تهديدها بالسلاح الأبيض.

وقد حجزت عناصر الأمن الحقيبة وأرجعتها إلى الضحية، فيما اعتقلت المشتبه بهما. أما المشتبه به الثالث فاعتقلته عناصر الشرطة بحي أدرار، بعد تعقبه إثر سرقته حافظة نقود امرأة بعد نزولها مباشرة من سيارة أجرة كبيرة.