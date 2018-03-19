سرقة فيلا تجرّ قاصرين إلى القضاء في خريبكة

هسبريس من خريبكة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة بإيداع أربعة أشخاص قاصرين الإصلاحية، في انتظار البت في قضية يتابعون ضمنها بتهم مرتبطة بالتسلل إلى داخل فيلا بالجماعة القروية أولاد عبدون، ضواحي مدينة خريبكة، وسرقة مجموعة من محتوياتها.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الأمر يتعلق بأربعة قاصرين ينحدرون من دوار أولاد اسعد بجماعة أولاد عبدون، وتتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، متهمين بتسلق الحائط الخارجي لفيلا بالجماعة ذاتها، والولوج إلى داخلها من أجل تنفيذ عملية السرقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عدة أغراض منزلية سرقت، إضافة إلى كلبين من نوع "هاسكي"، ما دفع المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة إلى مباشرة تحرياته وتحديد هوية المشتبه في وقوفهم وراء العملية، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام كل من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق.