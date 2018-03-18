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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة شاب وسط صخور البحر بالداخلة‬

العثور على جثة شاب وسط صخور البحر بالداخلة‬

العثور على جثة شاب وسط صخور البحر بالداخلة‬
هسبريس من الداخلة
الأحد 18 مارس 2018 - 18:05

عثر، صباح الأحد، على جثة شاب عشريني مرمية بين صخور بحر المحيط بالداخلة في منطقة "الفارو" المحاذية للطريق الساحلي.

وحسب مصادر الجريدة الالكترونية هسبريس، فإن الشاب الهالك كان يمتهن قيد حياته نقل البضائع على الدراجة ثلاثية العجلات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الشرطة القضائية وفرقة مسرح الجريمة باشرت، مباشرة بعد التبليغ عن اكتشاف الجثة، تحرياتها في الواقعة.

كما نقلت سيارة إشعاف خاصة الجثة إلى مستودع الأموات، قصد تشريحها للوقوف على ملابسات القضية والتحقق ما إذا كانت جريمة قتل أم انتحارا، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.

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