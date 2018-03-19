انهيار حائط يقتل أربعينيا ضواحي قلعة مكونة

محمد آيت حساين

لقي شخص مصرعه، الأحد، في حادث انهيار حائط "طيني" بدوار امدناغ بجماعة سوق الخميس دادس، الواقعة على بُعد حوالي 15 كيلومترا عن مدينة قلعة مكونة التابعة ترابيا لإقليم تنغير.

وأوضح مصدر من السلطات المحلية أن الضحية (م. ا)، وهو في العقد الرابع من العمر، فارق الحياة بالمستشفى المحلي لقلعة مكونة، متأثرا بالإصابة البليغة التي تعرض لها في الحادث، أثناء قيامه ببعض الأشغال بمنزله الطيني، قبل أن ينهار عليه جزء صغير من الحائط المذكور.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الهالك نُقل على وجه السرعة بسيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى المحلي لقلعة مكونة لتقلي الإسعافات الأولية؛ غير أن الإصابة البليغة التي أصيب بها على مستوى رأسه عجلت بوفاته، دقائق بعد ولوجه المرفق الصحي المذكور.