24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:30
|12:40
|16:02
|18:42
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتشال جثة شاب من واد ضواحي مقريصات
- رفع الحظر عن الإلتراس
- التعادل الإيجابي يحسم مباراة "الراك" والفتح
- الوادي الكبير
- أولمبيك خريبكة يرفع رصيده على حساب خنيفرة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انهيار حائط يقتل أربعينيا ضواحي قلعة مكونة
لقي شخص مصرعه، الأحد، في حادث انهيار حائط "طيني" بدوار امدناغ بجماعة سوق الخميس دادس، الواقعة على بُعد حوالي 15 كيلومترا عن مدينة قلعة مكونة التابعة ترابيا لإقليم تنغير.
وأوضح مصدر من السلطات المحلية أن الضحية (م. ا)، وهو في العقد الرابع من العمر، فارق الحياة بالمستشفى المحلي لقلعة مكونة، متأثرا بالإصابة البليغة التي تعرض لها في الحادث، أثناء قيامه ببعض الأشغال بمنزله الطيني، قبل أن ينهار عليه جزء صغير من الحائط المذكور.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الهالك نُقل على وجه السرعة بسيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى المحلي لقلعة مكونة لتقلي الإسعافات الأولية؛ غير أن الإصابة البليغة التي أصيب بها على مستوى رأسه عجلت بوفاته، دقائق بعد ولوجه المرفق الصحي المذكور.