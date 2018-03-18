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انتشال جثة شاب من واد ضواحي مقريصات
الأحد 18 مارس 2018 - 22:10
انتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة شاب من واد بوحسان الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة مقريصات ضواحي مدينة وزان.
ووفق مصادر هسبريس فإن المُفارق للحياة كان قد اختفى عن الأنظار قرابة 16 يوما، بعدما ابتلعه مياه الوادي في ظروف غامضة.
وحضرت إلى المكان، بالإضافة إلى مصالح الوقاية المدنية، عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، لفتح تحقيق في الموضوع وجمع المعطيات والقرائن وكل ما يمكن أن يفيد في التحقيق.
وقد جرى توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات البلدي التابع لمركز حفظ الصحة بمدينة وزان، في انتظار توجيهها صوب مدينة القنيطرة قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.