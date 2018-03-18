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الرئيسية | حوادث | مصرع شخص وجرح آخر في حادثة ضواحي إفران

مصرع شخص وجرح آخر في حادثة ضواحي إفران

مصرع شخص وجرح آخر في حادثة ضواحي إفران
رشيد الكويرتي
الأحد 18 مارس 2018 - 21:11

لقي سائق سيارة خفيفة مصرعه، على الفور، في حادثة سير خطيرة وقعت، اليوم الأحد، قرب سوق الأحد بجماعة واد إفران، التابعة لإقليم إفران، فيما أصيب مرافق له بجروح وصفت بالبليغة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن اصطدام السيارة التي كان يقودها السائق، الذي ينحدر من منطقة آيت عزيزة بجماعة الحمام بمريريت، بسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل على الطريق الرابطة بين عين اللوح وأزرو.

هذا، وتم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو لإخضاعه للإسعافات الضرورية، بينما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

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