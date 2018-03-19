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الرئيسية | حوادث | درك برشيد يضع حدا لمروّجي مخدرات في الكارة

درك برشيد يضع حدا لمروّجي مخدرات في الكارة

درك برشيد يضع حدا لمروّجي مخدرات في الكارة
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 19 مارس 2018 - 15:15

أحالت عناصر المركز القضائي التابعة لسرية الدرك ببرشيد، اليوم الاثنين، ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة ذاتها، للنظر في التّهم المنسوبة إلى كل واحد منهم حول حيازة المخدرات والاتجار فيها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن توقيف الأشخاص الثلاثة جاء بعد توصّل المركز القضائي ببرشيد بمعلومات مفادها أن مجموعة من الأشخاص يمارسون نشاطا محظورا بأحد المنازل في مدينة الكارة، من بينهم شخص مبحوث عنه لسوابقه قضائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية قامت بمداهمة المنزل، بعد إذن من النيابة العامة، وأوقفت ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وحجزت كمية مهمّة من القنب الهندي وأوراق التبغ، ونصف كيلوغرام من الشيرا، و3,5 غرامات من الكوكايين، وما يقارب 300 قنينة خمر، وهواتف نقالة، وأسلحة بيضاء.

وأردفت المصادر نفسها أن عناصر المركز القضائي اقتادت الموقوفين المشتبه فيهم بحيازة المخدرات وترويجها إلى سرية الدرك ببرشيد، حيث جرى الاستماع إليهم في إطار بحث تمهيدي، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظر وتقديمهم في حالة اعتقال أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية برشيد لاتخاذ القرار المناسب في حقهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حد السوالم الاثنين 19 مارس 2018 - 15:28
وهل من تدخل او التفاتة من مدير الامن الوطني لحد السوالم التي أصبحت مدينة و بكثافة سكانية و تفتقر لمخافر الشرطة يا ترى؟؟تحية لرجال الدرك
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