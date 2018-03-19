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أمن مراكش يحقق في ظروف وفاة فتاة داخل شقة
الاثنين 19 مارس 2018 - 18:15
عثر على فتاة جثة هامدة، اليوم الاثنين، بشقة سكنية في إحدى العمارات القريبة من المعهد الثقافي الفرنسي بالحي العسكري من مقاطعة جيليز في مدينة مراكش.
وبحسب مصادر هسبريس فإن المفارقة الحياة كانت في جلسة مع مرافق اختفى عن الأنظار، لتنطلق عملية البحث لجمع المعطيات والقرائن التي ستساعد المحققين في فك لغز الوفاة، بدءً من الاستماع إلى حارس العمارة السكنية.