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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة رضيع في مطرح النفايات بالداخلة

العثور على جثة رضيع في مطرح النفايات بالداخلة

العثور على جثة رضيع في مطرح النفايات بالداخلة
هسبريس من الداخلة
الاثنين 19 مارس 2018 - 19:09

عثر على جثة رضيع حديث الولادة ملفوفة في ثوب ومرمية وسط القمامة، اليوم الاثنين، بمحاذاة الطريق المؤدية إلى قرية الصيد لاساركا بمدينة الداخلة.

وحسب مصادر هسبريس فقد تم العثور على جثة الرضيع من طرف عمال النظافة بمطرح معالجة الأزبال بمحاذاة الطريق المذكور.

وفور علمها بالخبر هرعت إلى عناصر الشرطة العلمية والسلطة المحلية إلى المكان المذكور، ليتم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة.

كما تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية لتحديد سبب وفاة الرضيع، والمسؤول عن رمي جثته بالمطرح المذكور.

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