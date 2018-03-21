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الرئيسية | حوادث | جمارك بني أنصار تحبط تهريب خمور من مليلية‎

جمارك بني أنصار تحبط تهريب خمور من مليلية‎

جمارك بني أنصار تحبط تهريب خمور من مليلية‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 مارس 2018 - 04:20

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني انصار من إحباط محاولتين لتهريب كمية كبيرة من الخمور المستقدمة من ثغر مليلية بطريقة غير قانونية.

العملية الأولى مكنت من حجز 143 قنينة خمر من مختلف الأنواع، تم خلالها توقيف السائق البالغ من العمر 30 سنة، وحجز السيارة.

التدخل الثاني كان على مستوى المكان نفسه، وتم خلاله حجز 148 قنينة خمر بأنواع مختلفة داخل سيارة مرقمة بالمغرب، ليتقرر توقيف السائق البالغ 35 سنة من العمر.

وقد أحيل الموقوفان على الشرطة القضائية لتعميق البحث، وتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

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