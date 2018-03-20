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الرئيسية | حوادث | رافعة أشغال تردي عاملي بناء صريعين بالبيضاء

رافعة أشغال تردي عاملي بناء صريعين بالبيضاء

رافعة أشغال تردي عاملي بناء صريعين بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:01

لقي عاملا بناء حتفهما صباح اليوم الثلاثاء بسبب سقوط رافعة أشغال في ورش للبناء في سيدي مومن بالدار البيضاء، فيما أصيب عامل ثالث بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى.

وأفادت مصادر من عين المكان لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الرافعة هوت على المكان الذي يشتغل فيه عمال البناء في تمام الساعة التاسعة، الشيء الذي أفضى إلى مصرع عاملين يبلغان من العمر على التوالي 32 و43 عاما، بينما أصيب الثالث ـ 33 عاما ـ بجروح بليغة.

وتورد المصادر بأن العاملين كانا يشتغلان على سطح بناية يتم تشييدها قبل أن يهوي ذراع رافعة عليهما لترديهما صريعين على الفور، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا سريعا لمعرفة حيثيات الحادث الأليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Sala الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:23
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله
الصبر والسلوان للعائلة
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36
2 - youssef الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:23
لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون،
يجب مزيد من الحذر و المراقبة، و لكن قدر الله وماشاء.
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31
3 - حلالة 59 الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:31
لوبيات العقار و مبيضي الأموال لا يكترثون للسلامة.همهم إنجاز البنايات في أقرب وقت ممكن. اليد العاملة لا قيمة لها عندهم. يستغلونها و يرمون بها في الأخير. أما موظفي الدولة المكلفين بالرخص تكمم أفواههم بالأضرفة الخانزة بالرشاوي. حيث في الشوارع العامة المكتظة يمر الراجلون و السيارات من تحت الرافعات مخاطرة بأرواح المواطنين. و لا من حسيب أو رقيب. و رحم الله شهداء طرف الخبز المر في هاد لبلاد
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37
4 - راجية الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:32
لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون
نسأل الله الكريم ان يتقبلهما من الشهداء ويشفي المصاب شفاء لا يغادر سقما،يارب
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20
5 - known الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:37
طرف ديال الخبز صعيب فهـذه البلاد السعيدة، اللهم اجعل مثواهم الجنة، و الله يصبر الأهل ديالهم
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19
6 - kenitra الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:37
هدا هو طرف الخبز ياربي حكمو بي القنون
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10
7 - عز السلام الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:38
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . معظم المهن في المغرب تغيب فيها شروط الصيانة لأدوات العمل وغياب التام لوسائل الأمن والسلامة ، وفي الأخير يعطونك 2300DHوهم يعيشون سعادة حياتهم على موت ومعانات أبنائنا .
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14
8 - خالد.ف الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:38
إنا لله و انا اليه راجعون .أعجب لهؤلاء المسؤولون أمام الله أولا لا يبالون رغم التعليقات اللاذعة و الإنتقادات و الإحتجاجات فهم بلا ضمير ختم الله على قلوبهم و جعل على أبصارهم غشاوة بعضهم يحمي بعض ! مئات الرافعات تنصب من فوق الطرق و الأرصفة ، يعني خطر محدق يتهدد حياة الناس و لا مسؤول واحد حاول إماطة هذا الأدى عن الطريق ، شأن هذا كشأن مئات الحوادث كسقوط الحيطان و الحاويات ....على الضحايا !
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10
9 - must الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:40
اينكم يامراقبي السلامة الله يحفظ إلى مكانت تغطية صحية رغم أن ماقدر الله شاء فعل رحمهم الله تعالى و رزق دويهم الصبر
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10 - مكناسي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:42
إنا لله وإنا إليه راجعون. انه التهور. بنادم رخيص
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11 - مواطن الثلاثاء 20 مارس 2018 - 12:12
شروط السلامة في الأوراق تكاد تكون منعدمة واليد العاملة هي الضحية.
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5
12 - mohammed morocco الثلاثاء 20 مارس 2018 - 12:28
رحم الله الفقيدين وأيضًا اللهم شافي المصاب الثالث عاجلا غير أجل آمين ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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