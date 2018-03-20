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كُتّاب وآراء
رافعة أشغال تردي عاملي بناء صريعين بالبيضاء
لقي عاملا بناء حتفهما صباح اليوم الثلاثاء بسبب سقوط رافعة أشغال في ورش للبناء في سيدي مومن بالدار البيضاء، فيما أصيب عامل ثالث بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى.
وأفادت مصادر من عين المكان لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الرافعة هوت على المكان الذي يشتغل فيه عمال البناء في تمام الساعة التاسعة، الشيء الذي أفضى إلى مصرع عاملين يبلغان من العمر على التوالي 32 و43 عاما، بينما أصيب الثالث ـ 33 عاما ـ بجروح بليغة.
وتورد المصادر بأن العاملين كانا يشتغلان على سطح بناية يتم تشييدها قبل أن يهوي ذراع رافعة عليهما لترديهما صريعين على الفور، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا سريعا لمعرفة حيثيات الحادث الأليم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
الصبر والسلوان للعائلة
يجب مزيد من الحذر و المراقبة، و لكن قدر الله وماشاء.
نسأل الله الكريم ان يتقبلهما من الشهداء ويشفي المصاب شفاء لا يغادر سقما،يارب