رافعة أشغال تردي عاملي بناء صريعين بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

لقي عاملا بناء حتفهما صباح اليوم الثلاثاء بسبب سقوط رافعة أشغال في ورش للبناء في سيدي مومن بالدار البيضاء، فيما أصيب عامل ثالث بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى.

وأفادت مصادر من عين المكان لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الرافعة هوت على المكان الذي يشتغل فيه عمال البناء في تمام الساعة التاسعة، الشيء الذي أفضى إلى مصرع عاملين يبلغان من العمر على التوالي 32 و43 عاما، بينما أصيب الثالث ـ 33 عاما ـ بجروح بليغة.

وتورد المصادر بأن العاملين كانا يشتغلان على سطح بناية يتم تشييدها قبل أن يهوي ذراع رافعة عليهما لترديهما صريعين على الفور، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا سريعا لمعرفة حيثيات الحادث الأليم.