أمن سطات يفكك عصابة سطو على محلاّت تجارية

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، للنظر في التهم المنسوبة إليهم المتعلّقة بتكوين عصابة متخصصة في السرقة واعتراض سبيل المارّة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المصلحة الولائية أوقعت بالمشتبه فيهم بعد قيامهم باعتراض سبيل المارّة بحي الكمال والسوق الأسبوعي، وتنفيذ سرقات عدّة همّت صيدليات وحمّامات ودكاكين البقالة بأحياء متفرقة بالمدينة، كالنهضة وسيدي عبد الكريم وحي السلام.

وحجزت عناصر الشرطة لدى المشتبه فيهم سيفا كبير الحجم "ساموراي" وسكينا متوسط الحجم، وأدوات تستعمل في تكسير أقفال المحلات التجارية. وبعد تنقيط الموقوفين، تبيّن أنهم من ذوي السوابق القضائية، وأن شخصا منهم ينشط بين أفراد عصابة أخرى ما زال البحث جاريا عن عناصرها.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة وضعت المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، التي عرفت التمديد مرّة واحدة، من أجل تعميق البحث التمهيدي معهم وإحالتهم في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك بسطات للنظر في صكّ الاتهام الموجّه لكل واحد منهم.