شرطة البيضاء تنهي نشاط لصوص صيدليات‎

هسبريس من الرباط

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، اليوم، في إنهاء نشاط مشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة من داخل صيدليات ومحلات تجارية.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أوردت أن المشتبه فيهم، وهم ثلاثة من ذوي السوابق القضائية، ارتكبوا عمليات سرقة استهدفت صيدليتين ومحلات لبيع التبغ، معتمدين أسلوبا إجراميا يتمثل في كسر أقفال تلك المحلات والاستيلاء على مبالغ مالية وسلع، قبل مغادرة مسرح الجريمة على متن سيارة رباعية الدفع.

وأوردت المديرية أن شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت كان قد وثق لإحدى العمليات التي ارتكبها المشتبه فيهم، عندما قاموا بسرقة صيدلية ليلا باستعمال الكسر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الرابع، الذي كان يتولى سياقة السيارة المستخدمة في تسهيل ارتكاب هذه السرقات.