24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:27
|12:40
|16:02
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هولاند: أنا صديق للمغرب
- إسرائيل توافق على إطلاق سراح الشيخ صلاح
- مؤسس فيسبوك يخسر 9 مليارات دولار في يومين
- الدويري: غياب الحكامة وضعف التعليم يعيقان إقلاع الاقتصاد الوطني
- دفاع معتقلي حراك الريف يطالب بمراسلة "فيسبوك" لتبرئة متهم
الطرق في إدَاوتنان .. الأمطار تفضح العيوب والعزلة ترهق الجيوب (5.00)
- جنوب إفريقيا تشرع في بيع الفوسفاط المغربي المحجوز بالمزاد العلني - (174)
- المرابط تعيد جدل "مساواة الإرث" .. مصدر: الحسم للجهات العليا - (122)
- فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة - (83)
- البوليساريو تخطط لخنق أنفاس المغرب .. وخبير: "جعجعة بلا طحين" - (70)
- "البريد بنك" يسارع الزمن لاسترداد مليار سنتيم من جيوب زبنائه - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استهلال محاكمة مسؤول جماعي بسبب المخدرات
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين، ضواحي مراكش، يوم الجمعة 23 مارس الجاري، باتهمات متصلة بالتورط ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية، على ذمة التحقيق، بعد الاستماع إليه في محضر قانوني لجمع كافة المعطيات والأدلة المتعلقة بهذه القضية، قبل عرضه على أنظار غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة.
وحسب مصادر هسبريس فإن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين سبق أن أدين من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا، في قضية تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الاستئنافية.