استهلال محاكمة مسؤول جماعي بسبب المخدرات

هسبريس من مراكش

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين، ضواحي مراكش، يوم الجمعة 23 مارس الجاري، باتهمات متصلة بالتورط ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية، على ذمة التحقيق، بعد الاستماع إليه في محضر قانوني لجمع كافة المعطيات والأدلة المتعلقة بهذه القضية، قبل عرضه على أنظار غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة.

وحسب مصادر هسبريس فإن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين سبق أن أدين من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا، في قضية تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الاستئنافية.