24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:2712:4016:0218:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. ترامب يخنق فنزويلا بمنع عملة "بترو" الرقمية (5.00)

  2. الطلب يرفع صادرات المغرب من الخضر والفواكه (5.00)

  3. اعمارة يعطي انطلاقة توسيع طريق في وادي زم (5.00)

  4. الصين تشيد نفقا خارقا للصوت الأسرع في العالم (5.00)

  5. الطرق في إدَاوتنان .. الأمطار تفضح العيوب والعزلة ترهق الجيوب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | استهلال محاكمة مسؤول جماعي بسبب المخدرات

استهلال محاكمة مسؤول جماعي بسبب المخدرات

استهلال محاكمة مسؤول جماعي بسبب المخدرات
هسبريس من مراكش
الأربعاء 21 مارس 2018 - 05:05

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين، ضواحي مراكش، يوم الجمعة 23 مارس الجاري، باتهمات متصلة بالتورط ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية، على ذمة التحقيق، بعد الاستماع إليه في محضر قانوني لجمع كافة المعطيات والأدلة المتعلقة بهذه القضية، قبل عرضه على أنظار غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة.

وحسب مصادر هسبريس فإن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين سبق أن أدين من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا، في قضية تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الاستئنافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.