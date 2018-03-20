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الرئيسية | حوادث | تحويلات مشبوهة تسقط سوريين بصفرو والمحمدية

تحويلات مشبوهة تسقط سوريين بصفرو والمحمدية

تحويلات مشبوهة تسقط سوريين بصفرو والمحمدية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 17:10

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تمكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف مواطنين من جنسية سورية، يقيمان بطريقة شرعية في المملكة، للاشتباه في تورطهما ضمن إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة نحو الخارج، قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية.

وحسب بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، تم توقيف المشتبه فيهما، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمدينتي المحمدية وصفرو.

المصدر نفسه أضاف أن "عمليات التفتيش المنجزة بمنزليهما أسفرت عن ضبط معدات وتجهيزات إلكترونية، عبارة عن هواتف محمولة ومفتاح رقمي للذاكرة ورقاقة إلكترونية وحاسوبين محمولين، بالإضافة إلى 17 جواز سفر صادرة في أسماء مواطنين سوريين، ومجموعة من الإيصالات الخاصة بإرسال الحوالات المالية الإلكترونية".

"تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن طبيعة هذه التحويلات المالية المنجزة وعلاقتها المحتملة بتمويل أعمال أو مخططات غير مشروعة، فضلا عن توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، بينما ميع المعدات والدعامات الإلكترونية المحجوزة في هذه القضية تم عرضها على الخبرة التقنية، تزيد المديرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - fettah الثلاثاء 20 مارس 2018 - 17:32
شكرا لرجال الأمن ورجال المباحث
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18
2 - غيور الثلاثاء 20 مارس 2018 - 17:37
قد.قال.صاحب.الجلالة.في.احدا.خطابته.
يجب.رفض.التاشيرة.على.السورين.وليبين.
وكان.قراره.صابا..لان.هد.السورين.ليسوا.
متسولين.بلهم.يجمعون.المال.لاغراض.اخرا.
وحتى.يفهموا.المغاربة.بانهم.لاتصدقون.
بل.يساهمون.في.تهريب.اموالهم.الى.اشيء.
اخرى.وان.لاخير.فيهاد.السورين.
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-6
3 - mehdi Frankfurt الثلاثاء 20 مارس 2018 - 17:43
السوريين عاشرتهم في وقت مضى مل كنت فالامارات مش رجال غدارة
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26
4 - سمير الثلاثاء 20 مارس 2018 - 17:57
الحمد لله شعب المغربي بد يعيق شوية، قبل المغاربة كانوا غالطين في المشارقة الان بدؤوا يعرفون من هم؟
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4
5 - Alawi الثلاثاء 20 مارس 2018 - 18:07
كل الجالية المغربية بدول الخليج يعرفون حق المعرفة من هم السوريون... يجاملونك بكلام معسل حتى يتمكنوا ويصلوا مبتغاهم وبعدها لن تسمع منهم لا احنا عرب و لا أخوة ولا هم يحزنون.... مايفعله بشار فيهم يستاهلون أكثر. وحذاري الثقة بهؤلاء... أهل مكر وخديعة...
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