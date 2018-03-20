24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:29
|12:40
|16:02
|18:43
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأحزاب السياسية هي المشكل .. وهذه نظرتنا
- الإشاعـة.. أكثر أسلحة الحرب النفسية فتكاً وبشاعة..!
- أركيولوجيا المعرفة وميثاق سيرة ذاتية وموضوعية
- مراكش تكرم الموسيقار البولوني لوسيان وزوفسكي
- الغساسنة الجدد
فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة (5.00)
"فارس البوغاز" يتمسّك بأمل إحراز أول لقب في تاريخ طنجة (5.00)
- جنوب إفريقيا تشرع في بيع الفوسفاط المغربي المحجوز بالمزاد العلني - (126)
- البوليساريو تنشر إشاعة "وفاة الملك" .. طوسة: جواب المغاربة تلقائي - (125)
- لهذه الأسباب يرفض البرلمانيون السابقون إصلاح نظام معاشاتهم - (93)
- فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة - (80)
- رصيف الصحافة: مسلحو "البوليساريو" يعترضون مشجعي الرجاء - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تحويلات مشبوهة تسقط سوريين بصفرو والمحمدية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تمكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف مواطنين من جنسية سورية، يقيمان بطريقة شرعية في المملكة، للاشتباه في تورطهما ضمن إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة نحو الخارج، قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية.
وحسب بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، تم توقيف المشتبه فيهما، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمدينتي المحمدية وصفرو.
المصدر نفسه أضاف أن "عمليات التفتيش المنجزة بمنزليهما أسفرت عن ضبط معدات وتجهيزات إلكترونية، عبارة عن هواتف محمولة ومفتاح رقمي للذاكرة ورقاقة إلكترونية وحاسوبين محمولين، بالإضافة إلى 17 جواز سفر صادرة في أسماء مواطنين سوريين، ومجموعة من الإيصالات الخاصة بإرسال الحوالات المالية الإلكترونية".
"تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن طبيعة هذه التحويلات المالية المنجزة وعلاقتها المحتملة بتمويل أعمال أو مخططات غير مشروعة، فضلا عن توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، بينما ميع المعدات والدعامات الإلكترونية المحجوزة في هذه القضية تم عرضها على الخبرة التقنية، تزيد المديرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
يجب.رفض.التاشيرة.على.السورين.وليبين.
وكان.قراره.صابا..لان.هد.السورين.ليسوا.
متسولين.بلهم.يجمعون.المال.لاغراض.اخرا.
وحتى.يفهموا.المغاربة.بانهم.لاتصدقون.
بل.يساهمون.في.تهريب.اموالهم.الى.اشيء.
اخرى.وان.لاخير.فيهاد.السورين.