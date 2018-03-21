سرقات متتالية تقود الشرطة إلى عصابة في أكادير

هسبريس من أكادير

تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بإنزكان، من توقيف 4 أشخاص، ضمنهم فتاتان، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و28 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وحسب إفادة مصدر أمني فإن المشتبه فيهم، الذين كانوا تحت تأثير المخدرات، قاموا في ظرف وجيز باقتراف 7 سرقات استهدفت كلها نساء؛ إذ تعمد الفتاتان إلى اعتراض سبيل الضحايا والاستيلاء على ما بحوزتهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل الفرار عبر سيارة خفيفة يسوقها مشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية.

المصدر نفسه زاد أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية مكنت من حجز سيارة في ملكية وكالة للتأجير، بالإضافة إلى عدة هواتف نقالة ومبالغ مالية ومتعلقات شخصية من عائدات الأفعال الاجرامية للمشتبه فيهم.

وكانت ولاية أمن أكادير استنفرت جميع عناصرها فور تلقيها شكايات الضحايا، وهو ما مكن من تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل أن يفضي التنسيق الذي لعبت فيه قاعة المواصلات الولائية دورا مهما إلى توقيفهم على مستوى "سوق الثلاثاء" بإنزكان، وهم في طريقهم لتصريف المسروقات.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.