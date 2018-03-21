دعوة حقوقية إلى التحقيق في اغتصاب طفل بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش السلطات القضائية بفتح تحقيق في اغتصاب محتمل لطفل، وحول تحرشات ومحاولات استدراج طفلات لاستغلالهن جنسيا، بمنطقة الأفاق بجماعة سعادة ضواحي مراكش، أثناء عودتهن من الدراسة، وفق مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.

وناشد التنظيم، من خلال وثيقة توصلت بها هسبريس، السلطات بالتدخل لضمان أمن وسلامة محيط المدرسة، والطرق المؤدية لها المستعملة من طرف الاطفال والطفلات الذين يقطنون بعيدا عنها، ضمانا لحماية الأطفال والطفلات من أي اعتداء وحرصا على سلامتهم في التعليم ضمن الشروط المناسبة.

وأورد الجمعية أن طفلا صغيرا، عمره حوالي أربع سنوات، تعرض لاعتداء جنسي بمنطقة الآفاق من الجماعة المذكورة، حيث تم اغتصابه بشكل وحشي استدعى تدخلا طبيا.