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الرئيسية | حوادث | 15 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

15 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

15 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع
هسبريس - و.م.ع
الخميس 22 مارس 2018 - 07:13

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 1623 آخرون بجروح، إصابة 73 منهم بليغة، في 1221 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 43 ألف و 141 مخالفة، وأنجزت 14 ألف و 890 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 28 ألف و 251 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و 220 ألف و 25 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5611 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9143 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 136 مركبة.

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