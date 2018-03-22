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كُتّاب وآراء
ملف شذوذ واتجار بالبشر أمام القضاء في مراكش
أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش تحقيقاته التفصيلية في قضية الاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بالقاصرات، بعد الاستماع إلى 6 متهمين، ضمنهم تلميذ يتعاطى للشذوذ الجنسي، ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، لتتم إحالة القضية على أنظار الوكيل العام للملك قبل عرضها على غرفة الجنايات.
ويتابع المتهمون، ضمنهم زعيمة الشبكة المكلفة بتسيير واستغلال فيلا تعود ملكيتها إلى أجنبي يحمل الجنسية البلجيكية، وحارس الفيلا، في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة من أجل "الاتجار بالبشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة، والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر"، كل حسب المنسوب إليه، فيما تمت متابعة التلميذ من أجل الشذوذ الجنسي.
وبحسب مصادر هسبريس فإن تفكيك هذه الشبكة من طرف المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش جاء مباشرة بعد إيقاف تلميذ من مواليد 1999، رصد في مدينة مراكش وسط جلسة خمرية بإحدى الفيلات، كان يتواجد بها باقي أفراد المجموعة رفقة مومسات.
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر من فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تمكنت، تحت إرشادات الموقوف، من ضبط مسيرة الفيلا المذكورة والخادمة في الطبخ والنظافة، والحارس الذي يعمل سائقا أيضا، وعاملين يشتغلان في الحراسة والبستنة، والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل عرض القضية على أنظار العدالة.