الكازوال المدعم يطيح بسائق "مقاتلة" في اشتوكة

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى سائق سيارة كان بصدد إفراغ حمولتها من الكازوال المدعّم بإحدى الضيعات الفلاحية، بمحاذاة المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، على مستوى الجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وأفضى التدخل الأمني إلى حجز السيارة، المعروفة في أوساط المهرّبين بـ"المقاتلة"، بالإضافة إلى معدات تُستعمل في شحن الكازوال المدعم انطلاقا من الأقاليم الجنوبية للمغرب، من أجل توزيعه بمناطق سوس.

ووُضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معه حول مصدر الكازوال المدعم وتحديد باقي الشركاء المحتملين في العملية.

حري بالذكر أن مناطق عديدة بسهل اشتوكة تشهد نشاطا مكثفا لمهرّبي عدد من المواد المدعّمة القادمة من جنوب البلاد، يعمدون إلى سلك مسارات قروية "آمنة" لتمرير شحنات المواد المدعمة، لاسيما الطريق الساحلية بماسة، وطريق "أشغرغيد"، بالإضافة إلى بوابة جماعة آيت ميلك.