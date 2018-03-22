تهم جنائية تقود حارس سجن إلى استئنافية الرباط

وائل بورشاشن*

أوقف الدرك الملكي حارسا بسجن الرماني في مدينة القنيطرة للاشتباه في تورطه في "النصب وإفشاء السر المهني".

حارس السجن، الذي سيتم تقديمه أمام استئنافية الرباط، يشتبه في أنه "احتال على زوجة سجين ليبي، وحصل بطريقة غير مشروعة على ملايين السنتيمات مقابل ادعاءات كيدية، أو ادعاءات بسوء نية".

مصدر من إدارة السجون، رفض ذكر اسمه، نفى أن يكون حارسُ السجن اعتقل داخل "سجن الرماني"، مضيفا: "السجن لم يأت إليه الدرك الملكي، ولم يعتقل فيه أي موظف".

المصدر نفسه قال إن حارس السجن "من الممكن أن يكون اعتقل خارج السجن أو وصله استدعاء"، ووصف اعتقالات الدرك الملكي التي تحدث خارج المؤسسات السجنية بأنها "ليست من شأن إدارة السجون".

وحاولت هسبريس الاتصال بإدارة سجن الرماني للحصول على تفاصيل أوفى حول الموضوع، لكن هاتفها ظل يرن دون رد.