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الرئيسية | حوادث | قتيل في اصطدام جمع سيارتين بإقليم الرحامنة

قتيل في اصطدام جمع سيارتين بإقليم الرحامنة

قتيل في اصطدام جمع سيارتين بإقليم الرحامنة
هسبريس من مراكش
الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:17

لفظ سائق سيارة يشتغل في مجال الفلاحة، اليوم الأربعاء، أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، متأثرا بجروح أصيب بها على مستوى الرأس.

وأحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات المتواجد بحي باب دكالة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها لأسرته.

وكانت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية بجماعة انزالت لعظم، بإقليم الرحامنة ،هرعت إلى مكان الحادث على مستوى الطريق الإقليمية 2022، فور تلقيها خبر وقوع الحادثة، لمباشرة التحريات الأولية والشروع في عملية الإنقاذ.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خفيفة بأخرى، كانتا تسيران في منحيين متعاكسين، على مستوى دوار أيت همان بجماعة نزالت لعظم باقليم الرحامنة.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة، قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

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