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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف المتهم الرئيس بقتل الفنان العبدي‎

الشرطة توقف المتهم الرئيس بقتل الفنان العبدي‎

الشرطة توقف المتهم الرئيس بقتل الفنان العبدي‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 مارس 2018 - 18:10

تمكنت عناصر من أمن البرنوصي، في الدار البيضاء، من إلقاء القبض على المتهم الرئيس بقتل الفنان الشعبي فاضل العبدي، لتتم إحالته مباشرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.

عناصر الشرطة التي كانت تحقق في القضية اشتبهت في علاقة شخصين بمقتل الفنان الشعبي، أحيلا على استنئافية الدار البيضاء؛ بينما ظل المشتبه فيه الرئيس في حالة فرار إلى أن تم توقيفه بحي أناسي.

وكان الأمن عثر على المغني الشعبي جثة هامدة بشقة صديق له، بحي بنجدية في العاصمةالاقتصادية، بعد إخبارها بالواقعة من طرف صاحب الشقة؛ في حين رجحت التحريات الأولية تورط صديق مشترك بين الأخير والضحية.

وتحدثت مصادر عن أن مالك الشقة، الذي تربطه علاقة وطيدة بالضحية، كان قد تفاجأ بعد فتح باب شقته بجثة الفنان الشعبي؛ فأشعر مصالح الأمن التي انتقلت إلى مكان الجريمة، حيث رصدت على الجثة آثار تعذيب وجروحا غائرة في الرأس.

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