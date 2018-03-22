"حملة طلابية" تترصد ممنوعات في "ظهر المهراز"

رشيد الكويرتي من فاس

شن طلبة المركب الجامعي "ظهر المهراز" بفاس ما قالوا إنها "حملة تطهيرية ضد مروجي المخدرات والممنوعات داخل الحرم الجامعي"، معلنين أنها أسفرت، خلال يومين، عن "حجز كمية من مخدري الشيرا والقنب الهندي وحبوب الهلوسة وقنينات خمور، كانت معدة للترويج في صفوف الطلبة".

وحسب مصادر طلابية تحدثت لهسبريس فإن "هذه العملية متواصلة، وتستهدف مروجي المخدرات الذين استغلوا حرمة الساحة الجامعية لترويج مختلف أصناف المخدرات"، موردة أن "المبادرة وراءها النقابة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التي يقودها فصيل النهج الديمقراطي القاعدي بكليات المركب الجامعي ظهر المهراز".

وأوضحت المصادر ذاتها أنه "تم إتلاف كمية المخدرات والخمور المحجوزة"، وأن "هذه الحملة مكنت من طرد 5 مروجي مخدرات، وحجز عدة أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم؛ كما تمت خلالها مداهمة غرفة مهجورة استغلها المروجون لتخزين بضائعهم المحظورة".