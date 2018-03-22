24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:26
|12:39
|16:03
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- على محمل الشعر
- مضامين أبرز الصحف الصادرة بالمنطقة العربية
- صناعة الأذواق
- حقوقيون يتجاذبون الأمن والتنمية مع جماعة حربيل
- إنشاء السدود في فكر الحسن الثاني
"مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" (5.00)
سابقة .. محكمة مغربية تقضي بإزالة الكاميرات من قاعة الجلسات (5.00)
- السعودية تحسم جدل تصريحات آل شيخ حول تنظيم المغرب للمونديال - (140)
- شخصيات وازنة تطلق نداء لإلغاء قانون الإرث بالتعصيب في المغرب - (122)
- تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء - (109)
- "مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" - (61)
- مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"حملة طلابية" تترصد ممنوعات في "ظهر المهراز"
شن طلبة المركب الجامعي "ظهر المهراز" بفاس ما قالوا إنها "حملة تطهيرية ضد مروجي المخدرات والممنوعات داخل الحرم الجامعي"، معلنين أنها أسفرت، خلال يومين، عن "حجز كمية من مخدري الشيرا والقنب الهندي وحبوب الهلوسة وقنينات خمور، كانت معدة للترويج في صفوف الطلبة".
وحسب مصادر طلابية تحدثت لهسبريس فإن "هذه العملية متواصلة، وتستهدف مروجي المخدرات الذين استغلوا حرمة الساحة الجامعية لترويج مختلف أصناف المخدرات"، موردة أن "المبادرة وراءها النقابة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التي يقودها فصيل النهج الديمقراطي القاعدي بكليات المركب الجامعي ظهر المهراز".
وأوضحت المصادر ذاتها أنه "تم إتلاف كمية المخدرات والخمور المحجوزة"، وأن "هذه الحملة مكنت من طرد 5 مروجي مخدرات، وحجز عدة أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم؛ كما تمت خلالها مداهمة غرفة مهجورة استغلها المروجون لتخزين بضائعهم المحظورة".