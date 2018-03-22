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الرئيسية | حوادث | مصرع سائق دراّجة في حادث بين البروج وسطات

مصرع سائق دراّجة في حادث بين البروج وسطات

مصرع سائق دراّجة في حادث بين البروج وسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 22 مارس 2018 - 05:11

لقي سائق درّاجة نارية مصرعه على الفور بعدما صدمته سيارة، على مستوى الطريق الجهوية 308 الرابطة بين سطات والبروج، بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد الصغير أولاد عفيف منطقة أولاد سيدي بن داود كيسر إقليم سطات.

الهالك شابّ يبلغ من العمر 25 سنة، ينحدر من كيسر ويمتهن الحلاقة، كان على متن درّاجة نارية متوجّها نحو دوار "لغفيرات"؛ غير أنه تعرّض لحادث مميت بعدما صدمته عربة كانت تسير خلفه في المنحى نفسه.

وأضافت المصادر ذاتها أن سائق السياربة، وبعد ارتكابه الحادثة، غادر المكان، قبل حضور كل من ممثل السلطات المحلية وعناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي كيسر سرية سطات، الذين قاموا بمعاينة جثة الهالك والتحقق من هوية صاحبها، ونقلها نحو مستودع الأموات بسطات قصد المعاينة الطبية أو التشريح.

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