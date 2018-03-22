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الرئيسية | حوادث | أمن طنجة يوقف مشتبها في ارتكابه جريمة قتل

أمن طنجة يوقف مشتبها في ارتكابه جريمة قتل

أمن طنجة يوقف مشتبها في ارتكابه جريمة قتل
هسبريس من طنجة
الخميس 22 مارس 2018 - 03:05

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مساء الأربعاء بحي بوحوت، الفاعل الرئيسي المتورط في جريمة للضرب والجرح المفضي إلى الموت بالحي سالف الذكر.

الموقوف "أ. ب" اعترف بالمنسوب إليه، موردا أنه ليلة الواقعة دخل في شجار لفظي مع الضحية أمام أبناء حيه، حيث لم يتقبل الأمر ليتطور الشجار إلى تبادل للعنف، ليقوم بعدها الضحية بمحاولة ضربه بواسطة سلاح أبيض؛ لكن الفاعل الرئيسي المتورط في جريمة للضرب والجرح المفضي إلى الموت استطاع تفاديه والعمل على نزع السكين من يده ومباغتته بضربة في الصدر، ليفر بعدها مباشرة تاركا الضحية في دمائه.

المصلحة الولائية للشرطة القضائية كثفت أبحاثها الميدانية والتقنية، وعملت على جمع كل المعطيات المتوفرة حول القضية ونجحت في التوصل إلى هوية الجاني الحقيقي وعملت على إيقافه مباشرة بعد أول ظهور له بالحي.

الموقوف، البالغ من العمر 20 سنة، سيتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية للبحث معه بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة قصد معرفة جميع حيثيات القضية.

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