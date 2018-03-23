الفكر الوهابي وراء طرد إمام مغربي من إسبانيا

متابعة من خالد ملوك

طردت مصالح الشرطة الوطنية الإسبانية المهاجر المغربي "ي.ف" نحو بلده الأصلي، بناء على تقارير استخباراتية تشير إلى أنه "يعمل على نشر الأفكار المتطرفة التي تتبناها التيارات الأصولية داخل مركز للتعبد بمدينة Navarra الإسبانية".

ووفق ما أوردته صحيفة "إلباييس" الإسبانية، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 33 عاما، يقوم بالترويج للإيديولوجية السلفية الوهابية، فضلا عن أنه ينتمي إلى "جمعية إحياء التراث الإسلامي" المدرجة ضمن قوائم الكيانات المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

وتبعا للمصدر ذاته فإن المغربي المطرود تلقى أموالا مهمة بغية تشييد مركز إسلامي بإحدى بلديات مدينة نبارا الإسبانية هدفه نشر الفكر السلفي المتطرف في إسبانيا، عبر القيام بالعديد من الأنشطة الدعائية بين الشباب على الصعيدين الوطني والدولي.

وأشارت الصحيفة، أيضا، إلى أن عناصر الشرطة الوطنية اعتقلت الإمام المغربي مطلع شهر فبراير الماضي، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معه بشأن التهم الموجهة إليه، قبل أن تقرر السلطات الإسبانية ترحيله نحو المغرب ومنعه من دخول التراب الأيبيري لمدة عشر سنوات.

وأظهر ممثلو المجلس البلدي بالمنطقة ذاتها ارتياحهم الكبير جراء تطبيق برتوكول أمني يسمح بطرد المواطن المغربي، فيما أصدر مقر عمدة المدينة بيانا يشيد من خلاله بـ"العمل الجاد للقوات الأمنية الإسبانية التي تتعامل بمهنية عالية واحترافية مع كل تهديد يمس سلامة الدولة وأمنها".