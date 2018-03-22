24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:2612:3916:0318:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. محمد صلاح .. طريق من قاع الفقر إلى سماء المجد (5.00)

  2. "مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" (5.00)

  3. نيكولا ساركوزي يقضي اليوم الثاني رهن الاحتجاز (5.00)

  4. سابقة .. محكمة مغربية تقضي بإزالة الكاميرات من قاعة الجلسات (5.00)

  5. 3 حالات انتحار خلال يوم واحد بسطات وبرشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع شخصين في حادث مروري وسط الداخلة

مصرع شخصين في حادث مروري وسط الداخلة

مصرع شخصين في حادث مروري وسط الداخلة
هسبريس من الداخلة
الخميس 22 مارس 2018 - 14:09

لقي شابان (21 سنة و23 سنة)، كانا يمتطيان دراجة نارية، مصرعهما صباح اليوم الخميس، في حادثة سير بحي المسيرة 1 وسط مدينة الداخلة، نتجت عن اصطدام الدراجة النارية بشاحنة.

وقد تم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، في انتظار تسليمهما إلى أقاربهما، بعد إنجاز الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير انتقلت إلى عين المكان لمباشرة تحرياتها وتحقيقاتها الأولية، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وقوع الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.