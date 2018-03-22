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مصرع شخصين في حادث مروري وسط الداخلة
الخميس 22 مارس 2018 - 14:09
لقي شابان (21 سنة و23 سنة)، كانا يمتطيان دراجة نارية، مصرعهما صباح اليوم الخميس، في حادثة سير بحي المسيرة 1 وسط مدينة الداخلة، نتجت عن اصطدام الدراجة النارية بشاحنة.
وقد تم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، في انتظار تسليمهما إلى أقاربهما، بعد إنجاز الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير انتقلت إلى عين المكان لمباشرة تحرياتها وتحقيقاتها الأولية، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وقوع الحادثة.