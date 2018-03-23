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كُتّاب وآراء
الأمن الوطني يحبط محاولة سرقة بنك في برشيد
تمكنت عناصر الأمن التابعة لبرشيد من إفشال محاولة السطو على وكالة بنكية بشارع رحال المسكيني بالحي الحسني، وإيقاف مشتبه فيه واحد، فيما لاذ شريكاه بالفرار.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن إحباط محاولة السطو على الوكالة البنكية جاء بعد توصّل المصالح الأمنية بمعلومات تفيد باقتحام ثلاثة عناصر للباب الرئيسي للوكالة البنكية، فانتقلت فرقة أمنية على وجه السرعة إلى مكان الحادث وتمكّنت من توقيف مشتبه فيه واحد، في حين لاذ اثنان آخران بالفرار.
وزادت المصادر ذاتها أن التفتيش الاحترازي الذي أجرته الشرطة على الموقوف أسفر عن حجز أدوات عدّة تستعمل في الكسر، استعان بها المشتبه فيهم لاقتحام الوكالة، أمام عطل جرس الإنذار بها.
وأردفت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية اقتادت المشتبه فيه إلى مخفر الشرطة. وبعد الاستماع إليه في محضر تمهيدي، وضع تحت تدابير الحراسة النظرية تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك، في انتظار تحديد هوية الشخصين الفارّين والعمل على توقيفهما.