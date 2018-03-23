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كُتّاب وآراء
"تدوينة" توقف شابا متورطا في السرقة بالبيضاء
أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء شابا للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وأكدت مصادر أمنية أن الشاب، البالغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وجاء اعتقاله بعدما كان يعترض سبيل المارة ويعرضهم للسرقة بحي السدري في الدار البيضاء.
وأوضحت المصادر نفسها أن تحركها جاء بناء على شكاية تشير إلى قيام المشتبه فيه باعتراض سبيل المارة وتعريضهم للسرقة بالعنف، تعاملت ولاية الأمن معها بجدية.
وأردفت المصادر نفسها بأن الشكاية المذكورة شكلت موضوع "تدوينة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليتم نشر مذكرة بحث وطنية في حق المعني بالأمر، ما أسفر عن توقيفه.
هذا وجرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث.