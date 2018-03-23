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الرئيسية | حوادث | مسكر "الماحيا" يضع عصابة في قبضة الشرطة

مسكر "الماحيا" يضع عصابة في قبضة الشرطة

مسكر "الماحيا" يضع عصابة في قبضة الشرطة
هسبريس من خريبكة
الجمعة 23 مارس 2018 - 01:55

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة ثلاثة أشخاص، إثر الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالممنوعات، وخاصة مسكر ماء الحياة.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه بعد توقيف الأشخاص الثلاثة تبين أنهم من ذوي السوابق القضائية؛ فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كمية تقدّر بـ57 لترا من مسكر ماء الحياة معدّة للبيع.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وضعية الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل متابعتهم بتهم مرتبطة بالاتجار بالممنوعات.

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