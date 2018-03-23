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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل تقود إلى توقيف قاصر بمدينة أكادير

جريمة قتل تقود إلى توقيف قاصر بمدينة أكادير

جريمة قتل تقود إلى توقيف قاصر بمدينة أكادير
هسبريس من أكادير
الجمعة 23 مارس 2018 - 04:25

تمكنت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن أكادير، من توقيف قاصر، يبلغ من العمر 16 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وحسب مصدر أمني فإن المشتبه فيه دخل في خلاف مع شاب يبلغ من العمر 20 سنة، داخل الشقة التي يكتريانها رفقة شخصين آخرين، قبل أن يتطور الأمر إلى صدام جسدي، استل إثره الجاني مدية ووجه بها طعنات إلى صدر الضحية، تسببت في وفاته مباشرة بعد نقله إلى المستشفى.

وزاد المصدر نفسه أن مصالح الأمن توصلت بإشعار من السلطة المحلية يفيد بتعرض شخص للضرب والجرح المفضي إلى الموت داخل إحدى الشقق بأكادير، فانتقلت إلى المكان، وقامت بالمعاينات الضرورية؛ كما فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو ما أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه، الذي فرّ إلى وجهة مجهولة فور ارتكابه الفعل الجرمي، قبل أن يتأتى توقيفه صبيحة اليوم وحجز أداة الجريمة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ملابسات الحادث.

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