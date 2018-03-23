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الرئيسية | حوادث | "القرقوبي" يسقط شخصين في قبضة أمن أكادير

"القرقوبي" يسقط شخصين في قبضة أمن أكادير

"القرقوبي" يسقط شخصين في قبضة أمن أكادير
هسبريس من أكادير
الجمعة 23 مارس 2018 - 13:10

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكاديرمن توقيف شخصين، يبلغان من العمر 30 و39 سنة، كان يجري البحث عنهما على الصعيد الوطني، من أجل قضايا تتعلق بحيازة المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة والاتجار بها.

وحسب مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، من داخل شقة بالحي المحمدي بأكادير، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت عن حجز كمية من مخدر "الكوكايين"، وأخرى من مادة "بيكاربونات الصوديوم" المستعملة في مضاعفته، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف نقالة.

وزاد المصدر أن أحد المشتبه فيهما كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني بموجب 4 برقيات صادرة عن مصالح الأمن بأكادير؛ فيما كان يشكل الشخص الثاني موضوع 09 مذكرات بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالعيون. وتم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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