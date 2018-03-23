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إيداع أبّ تسبب في حمل ابنته السجن بسطات

إيداع أبّ تسبب في حمل ابنته السجن بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 23 مارس 2018 - 10:02

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء الخميس، إيداع أبّ السجن الفلاحي علي مومن نواحي المدينة ذاتها، للاشتباه في تسببه في حمل ابنته التي تعاني إعاقة على مستوى الفهم والنطق بعد هتك عرضها في انتظار انطلاق أطوار محاكمته.

وحسب مصادر هسبريس، فإن تفاصيل حادث زنا المحارم تعود إلى إيقاف شخص ستيني من قبل عناصر درك السوالم سرية برشيد، بعد توصلها بمعلومات تفيد بتسبب أبّ يقطن في دوار أولاد علال جماعة الساحل أولاد حريز إقليم برشيد في حمل ابنته المعاقة التي بلغ حملها الشهر الخامس.

وأوضحت المصادر أن عناصر الدرك الملكي بالسوالم اقتادت الأب رفقة ابنته، وجرى إخضاعها للفحص الطبي الذي أكّد حملها، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي أفاد من خلاله بأنه كان يستغل غياب زوجته لزيارة أقاربها للقيام بهتك عرض ابنته.

وأضافت المصادر ذاتها أن البنت الحامل أفادت بأنها احتفظت بالسر وعدم البوح به لأمها، خوفا من أبيها، خاصة أنها سبق أن تعرضت لافتضاض بكارتها من لدن أحد الأشخاص في وقت سابق والذي جرت متابعته أمام القضاء بسبب ذلك.

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