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الرئيسية | حوادث | حيازة المخدرات توقف سيدة وزوجها بآيت عميرة

حيازة المخدرات توقف سيدة وزوجها بآيت عميرة

حيازة المخدرات توقف سيدة وزوجها بآيت عميرة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الخميس 22 مارس 2018 - 23:30

تمكنت مصالح الدرك الملكي بآيت اعميرة، الخميس، على الطريق الإقليمية 1014 غير بعيد عن مركز آيت اعميرة، من إيقاف سيدة بالإضافة إلى زوجها، لحيازة كميات من المخدرات.

وجاءت عملية الإيقاف على إثر تفتيش دقيق أُخضعت لها السيارة التي كان يقودها الموقوف، حيث حجزت بداخلها ما يُناهز 100 كيلوغرام من سنابل القنب الهندي (الكيف) ونحو كيلوغرامين من مخدر الشيرا وكميات مهمة من أوراق التبغ (طابا)، كانت معدة للترويج محليا.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهما حول مصدر تلك الشحنة من الممنوعات ووجهتها، كما جرى حجز السيارة المستعملة في نقل تلك المخدرات.

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