هذه حيثيات تعرض أرملة دبلوماسي إلى ابتزاز جنسي في "الخارجية"

هسبريس ـ عبد الرحيم العسري

كشف مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حيثيات "الابتزاز الجنسي الذي تعرضت له أرملة دبلوماسي سابق من طرف مسؤول في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية مقابل الإفراج عن تعويضاتها".

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "جمعية الأعمال الاجتماعية لديها إطار خاص ومستقل ينظم أشغالها، ولا تجمعها أي علاقة تراتبية إدارية مع وزارة الخارجية أو المسؤولين المكلفين بتسيير شؤون القطاع؛ لأن رئيس الجمعية وجميع الأعضاء منتخبون من طرف موظفي الوزارة".

وكشف مصدر هسبريس أن "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ورغم عدم وجود علاقة إدارية مباشرة مع الشخص الذي تتهمه أرملة الدبلوماسي السابق، قامت بعدما قدمت السيدة شكاية لدى الكاتب العام، بسحب صفة رئيس مصلحة الأمن التي كان يتمتع بها المشتبه فيه، وفتحت تحقيقاً في الموضوع لازال جارياً إلى الآن".

وبخصوص استماع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط إلى الأرملة، أشار المصدر ذاته إلى أن "الإجراءات التي قامت بها الوزارة بعد تفجر القضية كانت احترازية؛ وفي حالة صدور حكم قضائي في الموضوع فإن الخارجية ستتخذ في حق المسؤول بجمعية الأعمال الاجتماعية الخطوات اللازمة، وإذا تمت تبرئته من التهمة سيتم رد الاعتبار له".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من أرملة المسؤول الهالك بشكاية، بتاريخ 12 فبراير الماضي، وبعد الاطلاع على مضمونها ووسائل الإثبات الأولية المقدمة إليه، أشر عليها وأحالها على الضابطة القضائية، كما أمر بموافاته بنتائج الأبحاث التمهيدية في أقرب وقت، واستدعاء المشتبه فيه بالتحرش ومواجهته بالمطالبة بالحق المدني.

الأرملة أدلت بمعطيات مثيرة في ابتزازها جنسيا مقابل الإفراج عن التعويضات المالية بعدما قتل زوجها، قبل سنوات، بعاصمة دولة إفريقية في ظروف غامضة. كما راسلت الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد منعها من ولوج مقر جمعية الأعمال الاجتماعية، وبعدما حوّل المتحرش حياتها إلى جحيم لجأت إلى القضاء، منذ شهر، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وترتيب الآثار القانونية.

وأشعرت الضابطة القضائية وكيل الملك بالاستماع إلى المشتكية وتضمين أقوالها في محاضر رسمية، وبتخلف المشتكى عن الحضور رغم استدعائه مرتين، ومن المحتمل أن يتم استقدامه بالقوة لمواجهته بادعاءات أرملة الإطار الدبلوماسي السابق.