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الرئيسية | حوادث | الدرك يحقق في وفاة شاب بـ"سيد المختار"

الدرك يحقق في وفاة شاب بـ"سيد المختار"

الدرك يحقق في وفاة شاب بـ"سيد المختار"
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 24 مارس 2018 - 04:20

باشرت عناصر الدرك بالمركز الترابي لجماعة سيد المختار بإقليم شيشاوة تحرياتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على أسباب وفاة شاب قرب فرن في ظروف غامضة.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي رفقة السلطة المحلية إلى عين المكان للوقوف على ملابسات وظروف النازلة، في حين جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمدينة شيشاوة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية ينحدر من دوار "الصفية" التابع لجماعة "أولاد المومنة" بإقليم شيشاوة، توجه قيد حياته إلى المركز الصحي بسيدي المختار لتلقي علاج لمرضه المزمن؛ لكن المنية وافته فجأة بالشارع العام.

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