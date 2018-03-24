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الرئيسية | حوادث | الشرطة تنهي نشاط مروج "قرقوبي" بالرباط‎

الشرطة تنهي نشاط مروج "قرقوبي" بالرباط‎

الشرطة تنهي نشاط مروج "قرقوبي" بالرباط‎
هسبريس من الرباط
السبت 24 مارس 2018 - 06:50

أوقفت عناصر شرطة من دائرة العكاري بالرباط، تحت إشراف عميد الشرطة رئيس الدائرة الخامسة، أحد مروجي المخدرات بأنواعها، وذلك بحي المحيط وسط المدينة ذاتها.

الموقوف "م. ش" عثر بحوزته على 631 قرص هلوسة من نوع "نورداز" و"زيبام" و"اكسطا"، و15 غراما من مخدر "الشيرا"، إضافة إلى قنينات صغيرة بها مادة المورفين.

وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ وذلك لإخضاعه لتحقيق معمق، في أفق تقديمه للمحاكمة.

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