قتيل في حادثة سير مفجعة بين سطات والبروج

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخص مصرعه فيما نجا آخر، اليوم الجمعة، بعد تعرضهما لحادثة سير مميتة على مستوى الطريق الجهوية رقم 308، الرابطة بين سطات والبروج، بالنفوذ الترابي لجماعة كيسر أولاد سيدي بن داوود، نواحي سطات.

الحادث نتج عن انقلاب سيارة خفيفة كان على متنها شخصان، متنقلان من البروج في اتجاه سطات، بالنقطة الكيلومترية 32، في النفوذ الترابي لجماعة كيسر؛ فنجا السائق وتوفي مرافقه.

وانتقلت إلى مكان وقوع الحادثة عناصر من درك كيسر، وممثل عن السلطات المحلية، حيث جرت معاينة الحادثة، وتوجيه جثة الهالكإلى مستودع الأموات بسطات، مع وضع السائق تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث المفتوح لتحديد ظروف وقوع الحادث المميت، تبعا لأوامر النيابة العامّة المختصّة.