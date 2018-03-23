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كُتّاب وآراء
فتاة عشرينية تلقى حتفها شنقا بإقليم شفشاون
لقيت فتاة عشرينية حتفها شنقا، اليوم الجمعة، بإقليم شفشاون وتحديدا بدوار بوشيخ بجماعة بني احمد، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.
وحسب المصدر فإن الضحية وجدت جثة هامدة بالتجمع السكاني المذكور في ظروف وغامضة، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع لجمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.
جرى توجيه جثة الهالكة صوب مستودع بمدينة شفشاون، قصد إخضاعها للتشريح الطبي للكشف على الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية الواقفة وراء مفارقتها للحياة.
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تعليقات الزوّار (1)
شفشاون تنتحر