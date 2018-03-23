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الرئيسية | حوادث | فتاة عشرينية تلقى حتفها شنقا بإقليم شفشاون

فتاة عشرينية تلقى حتفها شنقا بإقليم شفشاون

فتاة عشرينية تلقى حتفها شنقا بإقليم شفشاون
هسبريس من وزان
الجمعة 23 مارس 2018 - 17:10

لقيت فتاة عشرينية حتفها شنقا، اليوم الجمعة، بإقليم شفشاون وتحديدا بدوار بوشيخ بجماعة بني احمد، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وحسب المصدر فإن الضحية وجدت جثة هامدة بالتجمع السكاني المذكور في ظروف وغامضة، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع لجمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.

جرى توجيه جثة الهالكة صوب مستودع بمدينة شفشاون، قصد إخضاعها للتشريح الطبي للكشف على الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية الواقفة وراء مفارقتها للحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جبلي ابن الجبل الجمعة 23 مارس 2018 - 17:26
تقريبا كل صباح نستيقظ على أخبار الانتحار باقليم شفشاون و الاعداد في تزايد كبير في غياب لأي تدخل من الجهات الرسمية .. كيف يعقل كل صباح تسمع فلان او فلانة و من مختلف الاعمار..انقذوا سكان اقليم شفشاون..
شفشاون تنتحر
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