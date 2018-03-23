إدانة قاصرين من مثيري الشغب في ملعب مراكش

هسبريس من مراكش

أصدرت غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها في قضية تسعة أحداث من مناصري فريق الرجاء البيضاوي، المتهمين بإثارة الشغب بالملعب الكبير لمراكش، خلال المباراة التي جمعت فريقي الكوكب المراكشي والرجاء البيضاوي برسم الجولة الـ18 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأدانت هيئة الحكم اثنين من المتهمين بشهر واحد ونصف الشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، في حين قضت بشهر واحد حبسا نافذ في حق متهم واحد وغرامة مالية قدرها 250 درهما لكل واحد منهم، وإيداع خمسة أحداث بمركز حماية الطفولة لمدة شهر واحد، والحكم على المدعو عمر "م" بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.

وتوبع الأحداث التسعة، الذين تم الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بمركز حماية الطفولة، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، من أجل المساهمة في أعمال عنف ارتكبت بمناسبة مباراة رياضية وقع خلالها ضرب وجرح وإتلاف وتعييب تجهيزات الملعب، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والاهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وسبق لغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها أن أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، أحكاما قضائية بلغ مجموعها أربع سنوات وسبعة أشهر حبسا نافذة في حق 21 رجاويا من أصل 59، حيث تمت إدانة 14 متهما ضمنهم 13 كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي بشهرين حبسا نافذين وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم؛ في حين قضت في حق كل واحد من ستة متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذة، والحكم على معتقل واحد بثلاثة أشهر حبسا نافذة، والإفراج عن باقي المتهمين والحكم عليهم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم.